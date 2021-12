An einem Vormittag im Advent trafen eine Bläsergruppe der Mittelschule und einige Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen vor dem "Gertrudis" in Bad Kissingen ein. Dort warteten die Bewohner schon gespannt im Aufenthaltsraum des Heimes, heißt es in einer Pressemitteilung der Anton-Kliegl-Mittelschule.

Nach einem Coronatest direkt vor Ort durfte die Bläsergruppe den Aufenthaltsraum betreten - mit angemessenem Abstand.

Professionelle Unterstützung

Die Schülerinnen und Schüler fanden sich - weihnachtlich eingestimmt mit lustigen Weihnachts-Masken - auf dem Balkon des Heimes ein, und die Balkontüre wurde geöffnet. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Elternbeirates, Christina Scheit, spielte die Bläsergruppe besinnliche Weihnachtslieder, und der Chor sang draußen für und mit den Bewohnern. Lehrerin Natascha Weidenthaler hatte Liedblätter für die Senioren erstellt. Ein ganz besonderes Highlight war auch die prominente Unterstützung der Bläsergruppe durch Reinhold Roth von der Bad Kissinger Staatsbad-Philharmonie: Er unterstützte als Vater eines Schülers die Aktion und formte die an sich schon sehr guten Bläser zu einem Hörgenuss der Extraklasse. Einige Senioren bewegten die Darbietung und das Drumherum zu Tränen.

Gebastelte Weihnachtsgrüße

Nach einem auswendig vorgetragenen Nikolausgedicht einer Schülerin (Kyra Scheit) übergab die Lehrerin Anja Künzl noch die zahlreichen, von der Kunstgruppe der 9b gebastelten Weihnachtsgrüße an eine Mitarbeiterin vom "Gertrudis", die diese danach an die Senioren verteilte.

Viele Möglichkeiten gibt es aufgrund der aktuellen Situation nicht, anderen Menschen eine Freude zu machen. Doch mit dieser Aktion hat sich der Elternbeirat gemeinsam mit den Lehrern und den Schülern der Mittelschule etwas besonders Schönes für die Weihnachtszeit ausgedacht - denn fast alle Bad Kissinger Seniorenheime sollen gestaltete Weihnachtsgrüße von den Schülern der Mittelschule erhalten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. "Es geht einfach darum, den älteren Menschen zu sagen: Wir denken an euch!" sagt Christina Scheit begeistert.