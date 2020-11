Ist Bad Kissinger Knowhow in die Entwicklung des Impfstoffes von BioNTech involviert? So ganz lsst sich das Labor LS aus Groenbrach nicht in die Karten schauen. "Es gibt Unternehmen, die stetig in den Medien sind. Mit diesen hat LS zu tun", sagt Ingo Grimm, Vertriebsleiter des Labor LS.