Als zweiter Sohn des Bäcker- und Konditormeisters Hans Lang wurde er am 1927 in Bamberg geboren, aufgewachsen ist er in Berlin. Mit 17 zog die Familie Lang aus der bereits umkämpften Stadt nach Bad Kissingen und übernahm das Fremdenheim und Café Fürst Bismarck. Aber die Zeit in Berlin hat Ludwig Lang nachhaltig geprägt. Noch kurz vor Kriegsende meldete er sich freiwillig bei der Marine. Es folgte die Gefangenschaft durch die Engländer. So entging er dem Schicksal vieler Altersgenossen, gegen Ende des Krieges noch im Osten umzukommen.

Nach der Rückkehr machte er eine Lehre als Einzelhandelskaufmann, in seinem Traumberuf. 1948 heiratete er mit 21 Jahren Erika Hahn aus der Molkerei Hahn in der Kirchgasse. Zwischen 1950 und 1956 wurden die vier Kinder Fritz, Resi, Liesel und Maria geboren. Inzwischen hat Ludwig zehn Enkel und zehn Ur-Enkel.

Im Jahr 1957 übernahm er das "Fremdenheim und Café Fürst Bismarck" von den Eltern. Der Betrieb hatte 15 Zimmer und 35 Sitzplätze im Café. Durch die Stadtrandlage am südlichen Ende der Bismarckstraße musste sich die junge Unternehmerfamilie immer neue Attraktionen überlegen, um Gäste anzulocken und zu binden.

Wie schaffte es Ludwig, seinen Kollegen eine Nasenlänge voraus sein? Denn das war schon immer die Devise der Familie Lang. Viele Zukunftspläne wurden geschmiedet und neue Ideen verwirklicht.

Sisi-Kaffee als Attraktion

Neben dem traditionellen Kurheim wurde 1962 ein Motel nach amerikanischem Vorbild gebaut und wenige Jahre später bereits erweitert. Zwei Dinge konnten die Kurgäste und die Passanten sofort erkennen: "Für mein wertvolles schönes Auto ist hier gesorgt" und beim Begriff Motel erkannte man sofort: auch für eine einzelne Übernachtung kann man hier einen Stopp einlegen.

1969 gab es eine echte Sensation: Das erste private Hotel-Hallenbad in Bad Kissingen wurde eröffnet. Es folgten eine Badeabteilung und ein Kurarzt im Hause. Das Café-Restaurant war bald wieder eine noble Adresse für Hochzeiten, Kommunionfeiern, Jubiläen. Die Original-Jugendstil-Stuckdecke aus Bismarcks Zeiten war eine Attraktion und schmückt noch heute den Mitarbeiter-Speisesaal der Fachklinik Heiligenfeld. Kanzler-Menü und die berühmten Getränke Kurschatten, Kanzler-Kaffee und Sisi-Kaffee machten die Gäste neugierig. Wieder einmal war ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen.

Von frühester Jugend an war Ludwig in seiner Gemeinde aktiv: in der katholischen Jugend, bei der "Jungen Familie" mit Kaplan Breitenbach oder bei Kolping. Mit seinen beiden Schwagern Hermann und Edi Hahn war er bei der Gründung der Kissinger CSU dabei. Jahrzehnte war er an vielen Stellen aktiv im Gaststättenverband und Kurverein, viele Jahre davon im Vorstand.

Schon im Jahr 1981 traf er die Vorbereitungen zur Übergabe seines Betriebes an den Sohn Fritz, damit auch die dritte Generation der Langs vom "Fürst Bismarck" leben konnte. Inzwischen hatte das Hotel rund 80 Betten und im Café etwa 120 Sitzplätze innen und zusätzlich einen großen Café-Garten.

Viele Länder der Erde hat Ludwig Lang mit seiner Frau besucht und sich so seine Träume erfüllt: Bis nach China und Südamerika reister er, auch mit den Kindern.

Die Familie und der Zusammenhalt sind bei den Langs schon immer wichtig gewesen. Auch die nächsten Generationen pflegen die Zusammenkünfte. Und Ludwig Lang war Vorbild, mit seinen mutigen Geschäftsideen, als treu sorgender Ehegatte, der fast 20 Jahre lang seine Frau gepflegt hat, als gütiger und immer gesprächsbereiter Vater, wie seine Kinder bis heute betonen, und als liebevoller und toleranter Opa.

Er genießt nun seinen Lebensabend im turbulenten Vier-Generationen-Haushalt seiner Tochter Resi Turner in Garitz, Neulandstraße 20.

Mit 65 wurde Ludwig Lang dann Autor und hat inzwischen verschiedene Bücher veröffentlicht. Darin hat er über seinen Werdegang, seine Familie und seine Reisen geschrieben. Eine Neuauflage seines Lebensberichtes mit 540 Seiten und etwa 400, zum Teil farbigen Bildern, hat er gegen Ende des Jahres 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Darin schildert er auch die Umwandlung vom Hotel in die Unternehmensgruppe Heiligenfeld. Viele Veränderungen und fast alle Erweiterungen hat er dabei noch als helfender Familienangehöriger miterlebt und berichtet dazu aus seiner Sicht.

Inzwischen wird Heiligenfeld mit rund. 900 Betten und 1000 Mitarbeitern an fünf Standorten als Familienbetrieb immer noch von Enkel Michael Lang als Gesellschafter und als einem der vier Geschäftsführern geleitet.

Zu beziehen ist das Buch von Ludwig Lang: "Mit Familie und Fleiß zum Motel Fürst Bismarck" im Verlag Lang-Dynastie seines Sohnes Fritz Lang in Bad Kissingen.