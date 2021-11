In Bad Kissingen wird es weihnachtlich: Die Fachkräfte der Gärtnerei der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH haben mit der weihnachtlichen Dekoration begonnen, die pünktlich zum ersten Advent zu sehen sein wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Bayer. Staatsbad.

Die begehbare Krippe findet in diesem Jahr im Kurgarten vor dem Max Tempel ihren Platz. Die Heiligen Drei Könige mit ihren Tieren werden im Kurgarten vor der Konzertmuschel zu sehen sein, und vor dem Regentenbau dürfen sich Gäste auf eine weihnachtliche Botschaft in Form eines beleuchteten Holzsterns freuen. Vor der Tourist-Information können Besucherinnen und Besucher sowie Einwohnerinnen und Einwohner Bad Kissingens beleuchtete Adventskerzen bestaunen. und im Innenhof des Luitpoldbades wird ein beleuchteter Weihnachtsbaum aufgestellt. Darüber hinaus können sich alle an vielen weiteren Orten in den historischen Anlagen über weihnachtliche Dekorationen freuen.

Adventskalender in den Fenstern der Wandelhalle

Auch in diesem Jahr werden sich die Fenster der Wandelhalle wieder in einen Adventskalender der besonderen Art verwandeln. "Die einzelnen Fenster der Wandelhalle werden mit goldenen Holzsternen dekoriert, in deren Mitte sich jeweils ein Gedicht befindet. Jeden Tag im Dezember wird ein weiteres Gedicht enthüllt werden", erklärt Sonja Zink, Fachkraft für Floristik der Gärtnerei der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Die Gedichte werden so angebracht, dass sie von außen und innen sichtbar sind.

Neben den beleuchteten Fenstern wird in der Mitte der Wandelhalle ein großer, mit roten und goldenen Fröbelsternen geschmückter Weihnachtsbaum aufgestellt. Daneben findet ein Holzschlitten Platz, der erfahrungsgemäß von Gästen gerne als Fotomotiv genutzt wird.

Adventsstimmung auf dem Multimedia-Brunnen

Neben weihnachtlichen Dekorationen in den historischen Anlagen können sich Gäste und Besucher Bad Kissingens auch auf eine adventliche Botschaft auf dem Multimedia-Brunnen freuen. An den Adventssonntagen, jeweils um 17, 18 und 19 Uhr, erleuchtet die Projektion "Adventsstimmung" auf dem Multimedia-Brunnen im Rosengarten.