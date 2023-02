Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (24. Februar 2023) einen 30-Jährigen vor einer Bäckerei in Bad Kissingen brutal zusammengeschlagen. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter in einem Pritschenwagen unerkannt fliehen.

Der 30-Jährige aus dem Kreis Bad Kissingen ging gegen 07.15 Uhr zu einem Bäcker in der Winkelser Straße und kaufte dort für das Frühstück ein. Als er das Geschäft wieder verließ, sprachen ihn direkt vor der Tür zwei unbekannte Männer an und fragten nach Wechselgeld. Dann schlug ihm einer der Täter unvermittelt und ohne Forderungen zu stellen, mit einem "wuchtigen Faustschlag", wie die Polizei schreibt, ins Gesicht.

Mann brutal vor Bäckerei zusammengeschlagen: Wer hat die Täter oder den Pritschenwagen gesehen?

Der Mann stürzte daraufhin zu Boden. Die Täter traten brutal auf den wehrlosen 30-Jährigen ein und flüchteten anschließend in einem Pritschenwagen in Richtung Kirche beziehungsweise in Richtung Nüdlingen. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

ca. 180 cm groß, sportliche und muskulöse Figur

ca. 30 bis 40 Jahre alt

kurze schwarze Haare und einen schwarzen, mittellangen Vollbart

komplett schwarz gekleidet

Täter 2:

ca. 20 - 30 Jahre alt

kürzerer Vollbart

ebenfalls komplett schwarz gekleidet

An dem weiß-beigen Pritschenwagen fehlte das vordere Kennzeichen. An der Seite hatte der Wagen braune oder graue Streifen und auf der rechten Seite zusätzlich reflektierende Streifen.

Über die Motivation der Männer ist derzeit nichts bekannt und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche die Kripo Schweinfurt übernommen hat. Der 30-Jährige kam nach der medizinischen Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kripo Schweinfurt zu melden.