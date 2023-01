Am Samstagmittag (07. Januar 2023) konnten ein 24-Jähriger und ein 28-Jähriger durch einen Sicherheitsdienst dabei beobachtet werden, wie sie in ein verlassenes Gebäude - einen sogenannten Lost Place - in Bad Kissingen in der Bismarckstraße einsteigen wollten.

Die beiden männlichen "Lost Placer" begaben sich unbefugt in das Gebäude und führten das szenetypische Equipment mit sich, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Sonntag (08. Januar 2023) berichtet. Nach der Personalienfeststellung und Platzverweisen erwarten beide Personen nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs.

