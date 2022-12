Am Donnerstagmorgen (8. Dezember 2022), gegen 06.30 Uhr, erfasste auf der B 286 von Oerlenbach in Richtung Arnshausen ein Autofahrer ein Wildschwein, welches von rechts über die Fahrbahn lief. Bei dem Zusammenstoß wurde das Tier getötet und am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Verkehrssicherung und zum Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe war die Feuerwehr Arnshausen mit fünf Einsatzkräften vor Ort.

Auslaufende Betriebsstoffe nach Wildunfall

Noch bevor der Fahrer die Unfallstelle absichern konnte, erfasste ein weiteres Fahrzeug das auf der Fahrbahn liegende Wildschwein. Ob ein Schaden entstanden ist, muss laut der Polizeiinspektion Bad Kissingen in einer Werkstatt geklärt werden.

Wenige Zeit später kam es gegen 07.45 Uhr St 2292 zu einem weiteren Wildunfall. Der Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Staatsstraße von Oberthulba kommend in Richtung Bad Kissingen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links nach rechts die Fahrbahn querenden Reh.

Der Leichtkraftrad-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, stieß frontal mit dem Tier zusammen und schlitterte dann über die Fahrbahn. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer kümmerten sich vorbildlich um den gestürzten Kraftrad-Fahrer. Dieser kam mit dem Rettungsdienst in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Kraftrad entstand ein Totalschaden.

Mehrere Wildunfälle in der Region - verletzte Personen und Totalschaden

Etwa zur gleichen Zeit, gegen 7.40 Uhr, kam auf der St 2430 es zu einem Wildunfall mit einem Schaden von circa 1.500 Euro und einem toten Reh. Eine Autofahrerin erfasste auf der Fahrt von Burkardroth in Richtung Aschach ein von links nach rechts über die Fahrbahn springendes Reh. Dieses blieb verendet im Straßengraben liegen. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert.

Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 17.00 Uhr, kam es erneut zu einem Wildunfall, dieses Mal auf der B 286. Auf der Fahrt von Waldfenster in Richtung Lauterer Kreisel erfasste ein Fahrer ein Reh, welches die Fahrbahn überquerte. Dieses wurde frontal erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 400 Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert.

Vorschaubild: © hansbenn / pixabay.com