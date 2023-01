In der Ausstellung „Könige und Hirten – wo gehen sie hin? Krippen- und Weihnachtsdarstellungen“ ist am Sonntag (22. Januar 2023) der Leiter des Bamberger Krippenmuseums Erk Baumann von 15 bis 17 Uhr zu Gast, wie die Stadt Bad Kissingen mitteilt.

In Kooperation mit dem Bamberger Krippenmuseum zeigt das Museum Obere Saline kostbare Krippen und Weihnachtsdarstellungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Das Bamberger Krippenmuseum beinhaltet eine der größten privaten Krippensammlungen Europas. In der Sonderausstellung des Museums Obere Saline wird eine Auswahl unterschiedlichster Weihnachtskrippen und Weihnachtsdarstellungen aus der Sammlung Erk Baumanns präsentiert.

Wer mehr über seine Weihnachtskrippe, Krippenfiguren oder weihnachtliche Familienschätze erfahren möchte, hat Gelegenheit, mit dem Bamberger Museumsleiter persönlich ins Gespräch zu kommen.

Restaurator und Krippenexperte Erk Baumann begutachtet Familienstücke und berät in Restaurierungsfragen. Von den Gegenständen können vorab Fotos an das Bamberger Krippenmuseum oder an das Museum Obere Saline geschickt werden. (mos@stadt.badkissingen.de oder bamberger.krippenmuseum@gmx.de).

Die Sonderausstellung ist noch bis zum 5. Februar im Museum Obere Saline zu sehen.

Öffnungszeiten: Mi – So 14:00-17:00 Uhr

Gebuchte Museumstouren sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Informationen zur Buchung von Museumstouren: 0971 807 4230

Weitere Informationen unter www.museum-obere-saline.de