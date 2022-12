Bad Kissingen vor 3 Stunden

Schwere Sachbeschädigung

Von der Fassade gerissen: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten - wer hat etwas beobachtet?

Einen heftigen Knall gab es am Sonntagnachmittag in Bad Kissingen. Unbekannte jagten in der Bahnhofstraße einen Zigarettenautomaten in die Luft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.