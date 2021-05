Am Freitagabend (28. Mai 2021) haben sich vier junge Männer unerlaubterweise im alten Kinderheim in der Stationsbergstraße in Bad Kissingen aufgehalten, "um sich das Heim einfach mal anzuschauen."

Gegen alle vier Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen, wie aus dem Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen hervorgeht.

Bad Kissingen: Verstoß gegen Corona-Regeln

Da die vier Männer zudem aus unterschiedlichen Haushalten kommen, erwartet jeden von ihnen neben einer Anzeige nach der Stadtverordnung auch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

