Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet, mussten Beamte einen in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Familienstreit auflösen.

Am Donnerstag (09. März 2023) kurz vor 18.00 Uhr gerieten ein 39-Jähriger und ein 51-Jähriger auf einem Parkplatz in der "Münchner Straße" in Streit. Nachdem sie sich zunächst verbal attackiert hatten, wurde die Auseinandersetzung anschließend sogar körperlich.

Mitten auf Parkplatz: Männer treten sich "in den Hintern"

Laut Polizeiangaben traten sie sich "in den Hintern", worauf auch ein Faustschlag ins Gesicht folgte. Beide Männer wurden bei ihrem Streit leicht verletzt. Es wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

