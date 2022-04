Bad Kissingen vor 1 Stunde

Sachbeschädigung

Verbotenes "Z"-Symbol an Hoftor aufgetaucht: Kripo ermittelt wegen Schmiererei in Bad Kissingen

Mit weißer Kreide wurde an ein Hoftor in Bad Kissingen ein "Z" geschmiert. Das Symbol wird im Ukraine-Krieg vom russischen Militär verwendet - ist in Bayern aber strafbar.