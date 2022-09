Bad Kissingen aktualisiert vor 45 Minuten

Politisches Motiv?

Unbekannter beschmiert Werbeaufsteller mit "Z"-Symbol - jetzt ermittelt die Kripo

Das Symbol "Z" steht für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine - es zu zeigen, kann in Deutschland strafbar sein. Weil das Zeichen gleich mehrmals in einem Park in Bad Kissingen entdeckt wurde, ermittelt nun die Kripo.