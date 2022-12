Am Montagmittag (5. Dezember 2022) hatte eine Frau ihren Kleinwagen in der 9. Etage des Parkhauses Zentrum in der Hemmerichstraße in Bad Kissingen geparkt.

Ein oder mehrere bisher Unbekannte wickelten das geparkte Fahrzeug mit Toilettenpapier ein und zündeten dieses an. Laut der Polizeiinspektion Bad Kissingen entstand dadurch ein Schaden von circa 250 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, welche zu den Zündlern beziehungsweise den "Verschwendern von Toilettenpapier", wie die Polizei sie nennt, führen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971 / 7149-0 zu melden.

Vorschaubild: © Erik Mclean/unsplash.com