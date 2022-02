Im unterfränkischen Bad Kissingen ist eine mehr als menschengroße Spider-Man-Figur entwendet und beschädigt worden. Das berichtet die Polizeiinspektion Bad Kissingen. Demnach war das rund 2,5 Meter auf 2 Meter große Abbild des Comic-Helden auf einem Baucontainer in der Columbiastraße fest angebracht.

Am Samstagabend (19. Februar 2022) wurde die Spider-Man-Figur dann zwischen 18.00 und 18.18 Uhr von einem oder mehreren unbekannten Tätern "aus der Verankerung gerissen und entwendet", heißt es vonseiten der Polizei.

Die Täter hatten die Figur demnach bis in die Von-Henneberg-Straße getragen und warfen sie dort in den Vorgarten eines Mehrfamilienhauses. Der Sachschaden an der Figur beträgt etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den beziehungsweise die Täter werden von der Polizeiinspektion Bad Kissingen entgegengenommen (Telefon: 0971/71490).