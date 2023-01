Das Tribute-Event "Tina – The Rock Legend" bringt Tina Turners "feurige Bühnenshow" zurück auf die Bühne und am Donnerstag, 26. Januar auch nach Bad Kissingen. Das berichtet die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH in einer Pressemitteilung. Ab 19.30 Uhr können Gäste und Einwohner*innen bei diesem Event im Max-Littmann-Saal eine Show erleben, die einer Verbeugung vor dem berühmten Ausnahmetalent gleichkommt. Dabei zeigt das Ensemble, wie es mit ihrem Können und ihrer Leidenschaft dem Weltstar des Rock und Souls gerecht werden wollen und gerecht werden.

Leben, Karriere und Hits der Rocklegende

An diesem Abend präsentieren die Sänger*innen, Musiker*innen und Tänzer*innen die großen Hits von Tina Turner und lassen damit das Leben und die Karriere der Powerfrau mit der markanten Stimme und der unverwechselbaren Löwenmähne Revue passieren.

Auch wenn die Anfangsjahre Tina Turners an der Seite ihres Mannes Ike unvergessen sind – ihren weltweiten Erfolg und den Status als weiblicher Superstar erlangte die 1939 als Anna Mae Bullock geborene Rocklegende erst nach der Loslösung aus der Beziehung. Ihre unvergleichliche Solo-Karriere brachte Hits wie "Simply The Best", "Private Dancer", "Typical Male" oder den ikonischen James Bond Titelsong "Golden Eye" hervor, die auch "Tina – The Rock Legend" prägen. Mehr als 180 Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Grammys sowie Gold- und Platinauszeichnungen machten sie in den 80er und 90er Jahren zum größten weiblichen Star des Rock 'n' Roll und zum Vorbild vieler Nachfolgerinnen.

Hommage an Tina Turner

Nicht nur ihr Gesang, auch die provokanten Outfits und ihre faszinierende Bühnenpräsenz sind Generationen von Fans in bester Erinnerung. Daher legt die neu konzipierte Show "Tina – The Rock Legend" nicht nur musikalisch, sondern auch visuell viel Wert auf die Liebe zum Detail.

Dieses Event verspricht einen temperamentvollen und leidenschaftlichen Auftritt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444, online unter www.badkissingen.de/events oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.

Informationen zu den geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen

Es wird um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten und empfohlen, die AHA-Regeln zu beachten. Änderungen vorbehalten.