In de Nach von Samstag auf Sonntag (07. August 2022) ist in der Alten Euerdorfer Straße in Bad Kissingen ein Feuer in einer Bildungs- und Begegnungsstätte ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 118 Personen in dem Gebäude.

Aufmerksame Besucher des gegenüberliegenden Zeltplatzes bemerkten die Entstehung des Feuers und alarmierten die Rettungskräfte.

Einsatzkräfte verhindern größeren Brandausbruch - 118 Personen evakuiert

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die meisten Gäste schon außerhalb des Gebäudes. Parallel zu den Evakuierungsmaßnahmen begannen die Feuerwehrleute mit der Löschung des Brandherdes auf dem Dach des Gebäudes. Dabei handelte es sich um einen Wärmetauscher der Klimaanlage.

Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand nicht auf die Dachkonstruktion übergreifen.

Während dem Einsatz versorgte das Bayerische Rote Kreuz die Gäste mit warmen Decken und Getränken. Unter den 118 Personen befanden sich zwei Kinderfreizeitgruppen mit insgesamt 90 Personen, eine Seniorengruppe mit 24 Personen, sowie vier Einzelgäste.

Technischer Defekt wohl Auslöser des Brandes - keine Person verletzt

Ausgelöst wurde der Brand wohl durch einen technischen Defekt des Wärmetauschers. Gegen 02.15 Uhr nachts konnten beinahe alle Gäste ihre Zimmer wieder beziehen. Verletzt wurde bei dem Brand und während des Einsatzes niemand. Die Verantwortlichen der Bildungs- und Begegnungsstätte vor Ort kümmerten sich um die ersatzweise Unterbringung.

Das Feuer verursachte einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich und sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr: "Vor Ort befanden sich die Feuerwehren aus Bad Kissingen, Arnshausen, Reiterswiesen und Garitz mit 72

Einsatzkräften", erläutert die Polizeiinspektion Bad Kissingen. Zudem war das BRK Bad Kissingen mit 8 Einsatzkräften sowie die Stadtwerke Bad Kissingen mit 2 Einsatzkräften vor Ort.

Vorschaubild: © NEWS5/Bauernfeind (Symbolfoto)