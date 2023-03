Zu einem handfesten Streit zwischen vier Schülern ist es am Donnerstagmittag (16. März) in der Stadt Bad Kissingen gekommen. Gegen 13.05 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf über den Vorfall in der Schönbornstraße ein.

Beim Eintreffen der Streife liefen sofort zwei Beteiligte auf die Beamten zu und schilderten das Geschehen, berichtet die Polizeiinspektion Bad Kissingen.

Streit entfachte in der Schule - Polizei sucht nach Tätern

Demnach kam es schon in der Schule zu einem Streit der beiden Jugendlichen mit zwei weiteren Mitschülern. Auf dem Schulweg entfachte dieser erneut.

Einer der Beteiligten sagte gegenüber der Polizei, "dass er von einem der anderen beiden Jungs am Kragen gepackt und von dem anderen mehrfach geschlagen wurde".

Die beiden anderen Mitschüler befanden sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Tatort. Auch in der Tatortnähe und an ihrer Wohnanschrift hielten sie sich nicht auf. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolfoto)