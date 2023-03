Wie die Kreisgruppe des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) Bad Kissingen mitteilt, trifft sie sich am Donnerstag, den 09.03., um 19:00 Uhr zum Stammtisch in "Körners Wirtschaft" in Arnshausen (Iringstraße 7, 97688 Bad Kissingen).

Alle Mitglieder sowie an der Naturschutzarbeit des LBV Interessierte sind herzlich willkommen, um sich über aktuelle Themen zu informieren und sich über Naturerlebnisse und Ideen zu Naturschutzmaßnahmen auszutauschen.