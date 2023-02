Wie das Bayerische Staatsbad Bad Kissingen mitteilt, gelten ab März 2023 geänderte Öffnungszeiten für den Besuch des Regenten- und Arkadenbaus: Der individuelle Rundgang in den historischen Sälen und Räumen ist ab Mittwoch, 1. März täglich zwischen 10 Uhr und 16 Uhr (letzter Einlass 15:30 Uhr) für interessierte Besucher*innen möglich.

Gäste und Einwohner*innen können bei einem individuellen Rundgang z.B. den Max-Littmann-Saal, den Weißen Saal und den Schmuckhof entdecken. Besucher*innen erhalten zudem während des Rundgangs an verschiedenen Stationen interessante Einblicke und Hintergrundwissen zur Geschichte und Entwicklung der Gebäude.

Mit dem Ticket können Gäste und Einwohner*innen nicht nur die historischen Räume und Säle besichtigen, sondern auch am jeweiligen Tag am Heilwasserausschank teilnehmen und die Konzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen besuchen.

Angepasstes Zeitungs- und Zeitschriftenangebot im Lesesaal

Der komfortable Lesesaal im Arkadenbau bietet seinen Besucher*innen eine Auswahl an Medien: Gastkarten- und Premiumkarteninhaber*innen haben kostenfreien Zugang und können sich eine Vielzahl an Zeitungen und Zeitschriften ausleihen und vor Ort im entspannten Ambiente darin stöbern. Das zur Verfügung stehende Medienangebot des Lesesaals wird im Jahresverlauf angepasst. Besucher*innen können weiterhin die bekannten und regionalen Tageszeitungen Main-Post und Saale-Zeitung sowie die FAZ und Die Welt durchblättern und lesen. Darüber hinaus können Gäste in 14 Magazinen schmökern, unter anderem aus den Rubriken Lifestyle, Gesundheit, Motorsport und Familie.

Über den Lesesaal hinaus kann eine große Auswahl an Medien in der Stadtbücherei Bad Kissingen ausgeliehen und gelesen werden – sowohl vor Ort als auch online.