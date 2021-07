Den Blick über den Rosengarten von der Ludwigsstraße aus, gibt es künftig auch im Sitzen zu genießen: In der Allee entlang des Rosengartens haben neun Parkbänke ihren Platz gefunden. Je drei haben Kathrin Baier-Buttler von der Vinothek Weinwerk, Tiziano Tonin vom Eiscafé Bassanese in Bad Kissingen, an der Ludwigsbrücke und die Stadt Bad Kissingen spendiert.

Der Rosengarten sei in seiner Art und Charakteristik einzigartig, sagt Tiziano Tonin. "Ich verbinde mit dieser Idee die Hoffnung, dass diese Brücke nicht nur als ,Durchgang oder Übergang‘ verwendet wird." Es solle ein Ort entstehen, an dem Bürger und Besucher die Zeit kennen lernen.

Kathrin Baier-Buttler ergänzt: "Die Bänke laden ein, auch außerhalb der Brunnenshow, länger auf der Ludwigsbrücke zu verweilen." Sie hätten die Bänke mit Sprüchen versehen, um ihnen ein Schmunzeln zu entlocken. Oberbürgermeister Dirk Vogel dankte beiden. Der Rosengarten habe sich vom Kurklassiker mit dem Rosenbrunnen zu einem modernen Aufenthaltsbereich mit Multimediabrunnen und attraktiven Lokalen entwickelt.

"Die neuen Bänke unterstützen unsere Bürger und Gäste beim Blick auf das einzigartige Areal, das sehr gute Chancen hat, bald in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen zu werden."

Vier Bänke haben für Senioren eine höhere Sitzfläche. Jeder Sponsor trägt ein Drittel der Kosten.red