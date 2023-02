Am Freitag, 17. Februar nimmt das Würzburger Sinfonieorchester Con Brio sein Publikum mit auf einen Ausflug ins musikalische Hochgebirge. Ab 19:30 Uhr geben die Musiker*innen unter der bewährten Leitung von Professor Gert Feser die „Tragische Ouvertüre“ von Johannes Brahms und die dritte Sinfonie in d-Moll von Anton Bruckner zum Besten. Wie die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH bewirbt, würden Gäste und Einwohner*innen dabei ein fulminantes und überzeugendes Konzerterlebnis im Max-Littmann-Saal erleben und für ein paar Stunden in die Welt der Klassik eintauchen können.

Bekannte Werke von Brahms und Bruckner

Konzertgäste können sich auf zwei durchaus unterschiedliche, aber dennoch kraftvolle Stücke der Klassik freuen. Die Musiker*innen des Sinfonieorchesters Con Brio bewegen sich bei den Stücken von Brahms und Bruckner in denselben Hochgebirgsregionen der Musik und überzeugen mit ihrem professionellen Spiel.

Neben der dunkler angelegten „Tragischen Ouvertüre“ schrieb Brahms im Jahre 1880 eine zweite Konzertouvertüre – die heitere und anspielungsreiche „Akademische Festouvertüre“. Den Charakterunterschied der beiden Werke definierte der Komponist in einem bekannten Bonmot selbst als „die eine weint, die andere lacht“. Die „Tragische Ouvertüre“ entfaltet in ihren fein ausgesponnenen musikalischen Abläufen ein bewegtes Geschehen voller markanter Handlungsgipfel. Mit seiner vorwärtsdrängenden, gleichwohl in strenger Form sich vollziehenden Dramatik gehört das Werk den höchsten Höhen spätromantischer Orchesterkunst an.

In denselben Hochgebirgsregionen der Musik befindet sich Bruckners dritte Sinfonie. Allerdings gestaltet der Komponist den musikalischen Stoff nicht nach dramatischen Gesetzen, vielmehr stellt er ihn in seiner Substanz dar. Bruckner zeigt die Grundbedingungen der Musik – den Klang, die Bewegung, das Verstummen, die thematische Verbindung – in immer neuen Beleuchtungen. Dabei fehlt es aber keinesfalls an inhaltlicher Tiefe, an religiösen, psychologischen, sogar politischen Konnotationen, auch nicht an humorvollen Verknüpfungen: Im letzten Satz der Dritten etwa erklingt ein Choral, unterlegt von einer Polka-Begleitung – Kirche und Volksfest zugleich.

Dass sich die beiden Komponisten bei so unterschiedlicher Auffassung von Musik und insbesondere von Sinfonik nicht gut verstanden haben, verwundert nicht. Zahlreiche Anekdoten schildern, wie sie sich in ihrer Wirkungsstätte Wien immer wieder in wechselseitigem Unverständnis begegnet sind. Beide aber haben auf ihre eigene Weise den Weg zum Gipfelkreuz gefunden.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444, online unter www.badkissingen.de/events oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.

Informationen zu den geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen

Es wird um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten und empfohlen, die AHA-Regeln zu beachten. Änderungen vorbehalten.