Oberbürgermeister Dirk Vogel hat den Schülerinnen und Schülern der sonderpädagogischen Lernzentren Saaletal-Schule und Franz-von-Prümmer-Schule Fahrradhelme geschenkt. Hier fand die Aktion im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadt Bad Kissingen im "Gesunde Städte-Netzwerk Deutschland" bei einem gesonderten Termin statt, um die Kinder nicht am ersten Schultag zu überfordern.

"Hurra, ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein", ist ein echter Schulliedklassiker. Die Franz-von-Prümmer-Schule hat dieses Lied abgeändert: "Ich kann Fahrrad fahren, das ist fein", hieß es im Refrain. Denn diesen haben die Lehrerinnen und Betreuerinnen der ersten Klasse dem Anlass entsprechend angepasst.

Sponsoren für Helme

OB Vogel schenkte den Kindern im Namen der Stadt Bad Kissingen, als Teil des Gesunde Städte-Netzwerks, Fahrradhelme. "Die ganze Stadt denkt an Euch und Eure Sicherheit. Damit Euer Kopf geschützt bleibt, haben wir zusammen mit unseren Sponsoren die Fahrradhelme kaufen und Euch schenken können", sagte Vogel. Diese Aktion ist durch die Sponsoren Hotel Sonnenhügel, Stadtwerke Bad Kissingen, Helios St. Elisabeth Krankenhaus, höchemer bürokonzepte, Druckerei Wolfgang Lutz, Otto Heil, Häfner Elektrogroßhandel, Sparkasse Bad Kissingen sowie Spedition Blitz möglich geworden. Wie Vogel erfuhr, waren diese Helme dringend notwendig, weil in der Klasse bis dato nur ein einziges Exemplar für die Kinder der ersten Klasse zur Verfügung stand. Schulleiterin Carmen Sterzinger freute sich, weil an der Franz-von-Prümmer-Schule für Schüler die Möglichkeit besteht mit einem schuleigenen Fahrrad zu fahren. "Wir haben schon gelernt, dass wir beim Fahrradfahren einen Helm aufsetzen müssen", erzählte sie.

Verletzungen vermeiden

Fast alle Mädchen und Jungen der beiden ersten Klassen der Saaletal-Schule können bereits Fahrrad fahren. Das stellte OB Vogel bei einer kurzen Abfrage fest. "Heute ist Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel aus einem ganz besonderen Grund hier bei uns", leitete Schulleiter Andreas Hagedorn ein, "er hat für Euch Fahrradhelme als Geschenk mitgebracht." Die Saaletal-Schule hat einen eigenen Mountainbike-Fuhrpark. Ältere Schüler können über eine Arbeitsgruppe an Touren mit diesen Fahrrädern teilnehmen. Auch in der Saaletal-Schule betonte Dirk Vogel nochmals wie wichtig es ist, einen Helm beim Radfahren zu tragen, "um schlimme Verletzungen zu vermeiden". red