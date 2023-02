Wie die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH berichtet, gastieren am Sonntag, 26. März mit dem Nordbayerischen Jugendblasorchester und dem Projektorchester WiBraPhon zwei Spitzenensembles aus Nordbayern in Bad Kissingen. Ab 18 Uhr sorgt das Programm, voller bisher in Deutschland selten aufgeführter Werke, für einen besonderen Konzertabend. Unter musikalischer Leitung des Generalmusikdirektors des Polizeiorchesters Bayern, Prof. Johann Mösenbichler, erfüllen die Klänge der Musiker*innen den Max-Littmann-Saal.

Eine Präsentation von Werken außergewöhnlicher Komponisten

Das Nordbayerische Jugendblasorchester – das Auswahlorchester des Nordbayerischen Musikbundes - und das Projektorchester WiBraPhon verschmelzen bei diesem Konzerterlebnis zu einem 80-köpfigen Klangkörper. Bei ihrer zweiten gemeinsamen Tournee bringen die Ensembles als Hauptwerk die 3. Symphonie – „Die Tragische“ – des Amerikaners James Barnes auf die Bühne.

Beide Orchester können auch unabhängig voneinander auf preisgekrönte Erfolge auf internationaler Ebene zurückblicken und arbeiteten bereits mit namhaften musikalischen Größen zusammen, darunter das Miraphone Tuba Quartett, das Ensemble Saxofourte, Posaunist der Wiener Philharmoniker Prof. Wolfgang Strasser, Prof. Peter Sadlo oder Benny Brown von der Roger Cicero Band.

Neben James Barnes‘ 3. Symphonie können sich Konzertgäste während des Programms auf Werke von Stephen Melillo, Percy A. Grainger, Siegmund Andraschek und Marc von Delft freuen. Darüber hinaus begeistern die beiden Orchester bei ihrem Zusammenspiel mit der Präsentation von belieben Filmmusikstücken. Unter anderem gibt das Nordbayerische Jugendblasorchester gemeinsam mit WiBraPhon die Westernmusik „The Cowboys“ und „Star Wars“ des Großmeisters der Filmmusik, John Williams, zum Besten.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444, online unter www.badkissingen.de/events oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.