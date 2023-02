An einem „Lost Place“, dem ehemaligen und leer stehenden Kinderheim am Stationsberg, wurden zwei junge Männer von der Polizei aufgegriffen, nachdem sie das Haus am Dienstag (14. Februar 2023) verbotenerweise betraten hatten.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Kissingen handelte es sich bei den Männern um einen 27-Jährigen und einen 20-Jährigen, die gegen 17.45 Uhr unerlaubt in das verlassene Gebäude eingestiegen waren.

Bad Kissingen: Einer der "Lost Placer" hatte Drogen dabei

Zusätzlich trug einer der Täter eine kleine Menge Haschisch bei sich, die die Beamten sicherstellten.

Nun müssen sich die beiden eventuell auf ein Verfahren gefasst machen: Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Bad Kissingen gibt es immer wieder Ärger mit "Lost Placern".

