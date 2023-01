Am Sonntagabend (8. Januar 2023) erhielt die Polizeiinspektion Bad Kissingen die Mitteilung über Personen im ehemaligen Schwesternheim im Stadtteil Hausen in der Unteren Saline, wie die Polizei am Montag (9. Januar 2023) mitteilt. Bei dem Objekt handelt es sich um ein leerstehendes Gebäude, einen sogenannten "Lost Place".

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Daher bittet die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971 / 7149-0 um Hinweise aus der Bevölkerung, die zu den sogenannten "Lost Placer" führen können.

Bereits Samstag wurde in "Lost Place" eingebrochen

Am Samstagmittag (7. Januar 2023) konnten ein 24-Jähriger und ein 28-Jähriger durch einen Sicherheitsdienst dabei beobachtet werden, wie sie in ein verlassenes Gebäude - einen sogenannten Lost Place - in Bad Kissingen in der Bismarckstraße einsteigen wollten.

Die beiden männlichen "Lost Placer" begaben sich unbefugt in das Gebäude und führten das szenetypische Equipment mit sich, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Sonntag (08. Januar 2023) berichtet. Nach der Personalienfeststellung und Platzverweisen erwarten beide Personen nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs.

