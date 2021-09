Am 10. September feierten Ursula und Dieter Schenkenberger ihre Goldene Hochzeit. Dieses besondere Jubiläum nimmt das Paar zum Anlass, das von Vater Carl Schenkenberger vor 72 Jahren gegründete Radio- und TV-Geschäft am 30. September aufzugeben.

Damit schließt das letzte handwerklich geführte Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik in der Bad Kissinger Kernstadt. "Das tut uns schon etwas leid."

Fachgeschäft Schenkenberger in Bad Kissingen macht zu - Konkurrenz durch Handelsriesen nicht der Grund dafür

Nicht der stetig wachsende Konkurrenzdruck großer Handelsketten oder des Online-Handels waren der Grund für den Entschluss, ihr anerkanntes Fachgeschäft in der Von-Hessing-Straße zu schließen, versichern Dieter und Ursula Schenkenberger. Denn mit seiner Fachkenntnis aus über 60-jähriger Berufstätigkeit und seiner Begabung, auch ältere Geräte noch in der eigenen Werkstatt reparieren zu können, hatte sich der gelernte Radio- und Fernsehtechniker im großen Markt der Unterhaltungselektronik eine Nische aufgebaut, die ihm bis zuletzt Kundschaft aus ganz Deutschland sicherte.

"Aber man muss sich im Leben ein Ziel setzen", nennt Ursula Schenkenberger die Goldene Hochzeit als ein geeignetes Datum, um den Schlussstrich zu ziehen, zumal Tochter Katja beruflich andere Wege gegangen ist. "Ich werde bald 77 Jahre", gibt Dieter Schenkenberger zu bedenken. "Wir beide möchten auch noch Zeit für uns haben." Irgendwie schmerzt es beide zwar doch, das seit der Hochzeit gemeinsam geführte Geschäft aufgeben und auf die "netten Kontakte mit den Kunden" verzichten zu müssen. "Aber es reicht nach 61 Jahren", bestätigt Ehemann Dieter, der schon 1960 im Geschäft seines Vaters, damals noch in der Schönbornstraße 9, seine Lehre zum Radio- und Fernsehtechniker begann.

Die neu gewonnene Freizeit werden beide zu nutzen wissen. Ursula Schenkenberger freut sich auf das "Gefühl der Freiheit, über sich selbst entscheiden zu können", den Tag langsam angehen zu lassen. "Außerdem koche und backe ich gern." Ehemann Dieter, ein begeisterter Tüftler und Schrauber ("den grünen Daumen habe ich nicht"), wird zwar in seiner im Wohnhaus eingerichteten Werkstatt weiter basteln, allerdings nur noch zum eigenen Vergnügen, ist er doch stolzer Besitzer eines Oldtimers. "Ich habe genug zu tun."

Die Aufgabe ihres Fachgeschäfts ist das Ende einer über sieben Jahrzehnte währenden Ära: Nach Rückkehr aus fünfjähriger Kriegsgefangenschaft hatte sich der aus Westfalen stammende Vater Carl Schenkenberger als gelernter Elektrotechniker 1949 in einem kleinen Zimmer in der Jahnstraße (Garitz) selbstständig gemacht. Anfangs musste er Radios noch aus Einzelteilen zusammenbauen. Im Zuge des Wirtschaftsaufschwungs kamen dann die ersten Radios, Waschmaschinen und Kühlschränke auf den Markt, schließlich 1952 auch erste Fernsehgeräte. Die Nachfrage war groß, das Geschäft blühte auf. 1958 eröffnete der Vater sein erstes Ladengeschäft in der Schönbornstraße 9, zwei Jahre später begann Sohn Dieter, ihn dort zu unterstützen.

Fachgeschäft Radio & Fernsehen Schenkenberger war das letzte seiner Art

Im Jahr 1970 wechselte das Fachgeschäft auf die andere Straßenseite ins Haus Nummer 10 mit größerem Verkaufsraum und eigener Werkstatt. Hier wurde jetzt die ganze Palette an brauner Ware (Fernseher, Radios, Stereo-Anlagen und Videorecorder) und weißer Ware (Küchengeräte, Kühlschränke und Waschmaschinen) der Kundschaft zum Kauf geboten.

Zwei Jahre später stieg Ehefrau Ursula Schenkenberger in den Verkauf ein, bis beide schließlich 1984 die Firmenleitung übernahmen. 1993 ergab sich dann die Möglichkeit, in der Innenstadt das heutige Eckgeschäft am Feuertürmle hinzuzunehmen. Ein paar Jahre liefen noch beide Geschäfte parallel, bis 1997 die Räume in der Schönbornstraße und damit auch der Verkauf der Küchengroßgeräte aufgegeben wurde. Seitdem konzentrierte sich die Schenkenbergers auf Unterhaltungselektronik.

Hatte es 1960 noch zehn solcher Fachgeschäfte in der Innenstadt gegeben, blieb in den vergangenen Jahren einzig Radio & Fernsehen Schenkenberger als letztes handwerklich geführtes Ladengeschäft für Unterhaltungselektronik in der Kernstadt bestehen. Doch am 30. September ist Schluss. Ob den Eheleuten künftig vielleicht doch etwas fehlen wird? "Das wissen wir noch nicht."