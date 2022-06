Ein 63-jähriger Mann ist am Sonntag (12.06.2022) mit seinem Rad schwer gestürzt. Der Radfahrer war mit seiner Lebensgefährtin im Kaskadental in bad Kissingen vom Klaushof in Richtung Altenburger Haus unterwegs.

Auf einem Schotterweg fiel der Mann aus bislang nicht ersichtlichen Gründen von seinem Zweirad und verletzte sich dabei schwer. Laut Auskunft der Polizeiinspektion Bad Kissingen trug der Verletzte keinen Helm.

Nach schwerem Fahrradsturz auf Schotterweg: Verletzter nach Fulda geflogen

Bis zum Eintreffen der Beamten und des Rettungsdienstes, kümmerten sich ein Fußgängerehepaar und die Freundin des Verletzten, um die Erstversorgung. Aufgrund der Schwere der Verletzung ist der Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Fulda geflogen worden.

Auch interessant: Fahrrad-Unfall: 56-Jähriger stürzt und verletzt sich schwer

Vorschaubild: © Hans Braxmeier/pixabay.com (Symbolbild)