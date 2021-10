Ein 13-Jähriger aus Bad Kissingen wurde am frühen Samstagabend (9. Oktober 2021) in der Erhardstraße am Boden liegend von einem Passanten entdeckt.

Das deutlich alkoholisierte Kind lag in einem Grünbereich und konnte durch eine Polizeistreife geweckt werden, wie die Polizei Bad Kissingen mitteilt.

13-Jähriger liegt betrunken im Grünbereich in Bad Kissingen

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille Atemalkohol. Nach einer medizinischen Begutachtung durch den Rettungsdienst wurde der 13-Jährige durch die Streifenbesatzung seiner Mutter übergeben.

Woher der Jugendliche den Alkohol bekam, ist bislang unbekannt. Das Jugendamt wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

