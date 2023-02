Neuer Grieche in Bad Kissingen : Sportgaststätte hat neuen Betreiber

: hat neuen Betreiber Restaurant Akropolis eröffnet am Dienstag (14. Februar 2023) - "ich freue mich sehr"

eröffnet am - "ich freue mich sehr" Sportgaststätte beim TSV 1898 Reiterswiesen : Nur eine Bedienung fehlt noch

: Nur eine Bedienung fehlt noch Bisheriger Betreiber über 10 Jahre hinweg: "Das hat mich neugierig gemacht"

Die Sportgaststätte in Bad Kissingen beim TSV 1898 Reiterswiesen e.V. hat einen neuen Betreiber gefunden. Dass der bisherige Grieche über zehn Jahre lang bestanden habe, hat Koch Niko Tsoutsoumanos Interesse geweckt: "Das war der Punkt, der mich neugierig gemacht hat", erklärt er gegenüber inFranken.de. Seine Frau Nektalia, die Inhaberin, und er wollen am Dienstag (14. Februar 2023) zum ersten Mal eröffnen.

Griechisches Restaurant Akropolis - Sportgaststätte in Bad Kissingen eröffnet bald

Auch weiterhin soll es bei der Sportgaststätte in Bad Kissingen griechisches Essen geben. Ein wichtiger Punkt ändere sich jedoch im Vergleich zu früher: "Wir haben jeden Tag geöffnet", erklärt Tsoutsoumanos. Täglich gibt es also beim Vereinsgasthof, dem griechischen Restaurant Akropolis zwischen 11 Uhr und 14 Uhr sowie 17 Uhr bis 23 Uhr Getränke und griechische Speisen.

Schon länger war das Paar auf der Suche nach einem Lokal, die Sportgaststätte habe durch den guten Platz an der Gössleswiesen 9 in Bad Kissingen überzeugt. "Das hat uns sehr gut gefallen", sagt der Koch. Sitzplätze gebe es genug: Über 100 Gäste bringt das Restaurant Akropolis in seinen Räumlichkeiten unter. Auf der Terrasse gibt es im Sommer dann für noch mehr Gäste Platz.

Tsoutsoumanos und seine Frau seien bislang jedoch noch auf der Suche nach einer Bedienung für die Sportgaststätte. Bei Interesse könne man sich direkt unter 015115603124 melden. Aufgeregt sei der Koch vor der Neueröffnung nicht: "Ich bin nicht nervös, im Gegenteil. Ich freue mich sehr auf die Eröffnung", schließt Tsoutsoumanos ab.