Es ist eine verfahrene Situation. Sylvia Jung aus Bad Kissingen hatte bereits am Samstag in einem Leserbrief auf das Problem aufmerksam gemacht. Seit dem 9. September mssen sich Besucher von von Seniorenheimen einem Schnelltest unterziehen. Sie finden aber niemanden, der den Test durchfhrt. Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen knnen das nicht leisten. Auch die Mnnerstdterin Claudia Koch verweist auf die groen Probleme, die sie hat, wenn sie ihren Vater besuchen will.