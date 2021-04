Bad Kissingen vor 44 Minuten

Diebstahl

Serie von Kelleraufbrüchen: Polizei bittet um Hinweise zu auffälligem Wohnmobil

In Bad Kissingen kam es zu einer Serie von Kelleraufbrüchen in Seniorenwohnanlagen. Die Täter sind vermutlich in einem auffälligen Wohnmobil unterwegs.