Bad Kissingen: Matheunterricht inspiriert Schüler

In einem Mathematikbuch der 8. Jahrgangsstufe der Förderschule wurde beim Thema "Ansichten von Körpern" der Bauplan eines Nistkastens für Singvögel als Projekt vorgestellt. Drei Schüler der 8. Klasse der Saaletal-Schule SFZ Bad Kissingen nahmen sich in Zeiten von Corona und Unterricht zu Hause des Themas an und brachten nach Schulöffnung zur Überraschung von Schulleitung Andreas Hagedorn und Klassenlehrer Peter Gernert selbst gebaute Nistkästen mit in die Schule. Die Nistkästen wurden in den Bäumen im Pausenhof der Schule verteilt. So wurde durch den Unterricht zu Hause für drei Singvogelpärchen ein neues Zuhause geschaffen.