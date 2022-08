Bad Kissingen vor 1 Stunde

Körperverletzung

Mann mit Baseballschläger in Stadt unterwegs - Polizeibeamter verletzt

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bad Kissingen ereignet. Bei der Polizeiinspektion ging die Meldung ein, dass ein Mann mit Baseballschläger in der Stadt unterwegs sei.