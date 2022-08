Bad Kissingen vor 54 Minuten

Randalierer

Junger Mann rastet nach Saufgelage aus und beschädigt Rettungswagen - Polizei beklagt mangelnden Respekt

Zu einem Einsatz der Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes ist es am Montag in Bad Kissingen gekommen. Damit waren nicht alle Beteiligten einverstanden. So endete ein Abend mit viel Alkohol für einen Mann in der Justizvollzugsanstalt.