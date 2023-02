Landkreis Bad Kissingen: Polizei und Landratsamt machen Testkäufe mit Jugendlichem

"Zwei Flaschen Wodka und eine Packung Zigaretten" aufs Kassenband gelegt

und eine aufs Kassenband gelegt Überprüfung, ob Supermarktbetreiber und Gastronomen Jugendschutzgesetz einhalten

Jeder vierte Laden verstößt gegen Regeln

Im Landkreis Bad Kissingen wurde kürzlich überprüft, ob sich Supermarktbetreiber und Gastronomen an das Jugendschutzgesetz halten, teilt das Landrastamt Bad Kissingen in einer Pressemeldung mit. Die Polizeiinspektionen Bad Kissingen, Hammelburg und Bad Brückenau haben dies zusammen mit dem Landratsamt und deren minderjährigen Auszubildenden durch Testkäufe ermittelt.

Testkäufe im Raum Bad Kissingen decken Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz auf

"Die Jugendlichen versuchen, Hochprozentiges sowie Tabakwaren einzukaufen und müssten aufgrund ihres jugendlichen Aussehens an der Kasse nach dem Ausweis gefragt werden", erklärt Rabea Daniel von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises. Bei den letzten Testkäufen sei die Bilanz durchwachsen gewesen: Manche Verkäuferinnen und Verkäufer reagierten demnach vorbildlich, als ein 16-jähriger Testkäufer etwa "zwei Flaschen Wodka und eine Packung Zigaretten" kaufen wollte, anderswo habe es Verstöße und sogar eine "Wiederholungstäterin" gegeben.

Im Bereich der Polizeiinspektion Hammelburg sei jedes Mal nach ihrem Ausweis gefragt worden. Nachdem festgestellt wurde, dass die Käufer und Käuferinnen minderjährig sind, wurde ihnen weder Tabak noch Schnaps verkauft. Im Bereich der Bad Kissinger Polizeidienststelle musste laut Christian Pörtner, Leiter der Polizeiinspektion Bad Kissingen allerdings nahezu jeder zweite Einkauf beanstandet werden. Hier soll auch eine Wiederholungstäterin gestellt worden sein. In Bad Brückenau seien die Verkäufer zwar etwas aufmerksamer als in den Vorjahren gewesen, aber "auch hier ist noch viel Luft nach oben".

Alle, die sich nicht ans Jugendschutzgesetz gehalten haben, müssten mit einem Verwarnungs- beziehungsweise Bußgeld rechnen. Im Durchschnitt sei bei jedem vierten Einkauf Hochprozentiges oder Tabak an die Jugendlichen verkauft worden. "Das ist noch immer deutlich zu häufig", resümieren die Verantwortlichen. Immerhin hätten sich alle Verkäufer anschließend einsichtig gezeigt. Viele gaben demnach an, dass sie in der Hektik des Arbeitsalltags schlichtweg vergessen hätten, nach dem Ausweis zu fragen. Laut Polizei sind diese Testkäufe eine wichtige präventive Maßnahme im Kampf gegen Tabak- und Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen. Deshalb sollen sie auch in Zukunft im Raum Bad Kissingen regelmäßig durchgeführt werden.

