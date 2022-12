Zeugen meldeten der Polizei am frühen Samstagabend eine dreiköpfige Gruppe, die verfassungswidrige Parolen und Gesten von sich gab und dazu den Hitlergruß zeigte. Beamte der Bad Kissinger Polizei trafen die Beschuldigten an, die sich nunmehr in einem Strafverfahren verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Schweinfurt übernommen.

Gegen 18.45 Uhr, erreichten die Polizei gleich mehrere Anrufe von Passanten und Anwohnern der Bachstraße. Demzufolge hielt sich zu der Zeit eine Gruppe von drei Personen in der Straße auf, die lautstark verfassungswidrige Parolen riefen und auch den Hitlergruß zeigten. Die Bad Kissinger Polizei konnte die drei Personen in einer nahegelegenen Gaststätte ausfindig machen.

Kripo ermittelt - Verfassungsfeindliche Parolen und Hitlergruß

Die 27- und 28-jährigen Männer sowie eine 21-jährige Frau wurden einer Kontrolle unterzogen und sehen nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen entgegen.

Weitere Ermittlungen zu dem Sachverhalt führt die Kripo Schweinfurt durch, die in diesem Zusammenhang auch um weitere Zeugenhinweise bittet. Personen, die sachdienliche Angaben in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich unter Nummer 09721/202-1731 zu melden.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild