Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es am Mittwoch (27. Juli 2022) bei einem Brand in der Erhardstraße in Bad Kissingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 14.15 Uhr teilten gleichzeitig mehrere Anwohner eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Gärten der Erhardstraße, der Landwehrstraße und der Groppstraße mit.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits mehrere Holzunterstände und eine Freisitz-Überdachung des Grundstückes in der Erhardstraße in Flammen. Zudem griff das Feuer auf eine in der Landwehrstraße stehende Gartenhütte und auf eine Hecke des Anwesens in der Groppstraße über.

Grundstück steht in Flammen - hoher Sachschaden

Den freiwilligen Feuerwehren Bad Kissingen, Garitz und Winkels, die mit insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort waren, gelang es schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und den Brand zu löschen. Personen befanden sich glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 13.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist bisher noch unbekannt.