Zwei Hundebesitzerinnen gingen am Donnerstagabend (26. August 2021) mit ihren Mischlingshunden auf einer Wiese in der Nähe des Gradierbaus in Bad Kissingen spazieren.

Da der Hund einer 46-jährigen Frau nicht angeleint war und sich einer 32-Jährigen näherte, kam es zu einem Streit zwischen den Frauen, wie die Polizei Bad Kissingen mitteilt.

Gassi gehen eskaliert - Hundehalterinnen gehen aufeinander los in Bad Kissingen

Zunächst versuchte die 46-Jährige, mit einer gefüllten Tasche um sich schlagend, den gegnerischen Hund von sich fernzuhalten. Dabei traf sie die 32-Jährige am Kopf.

Der 32-Jährigen gelang es die Tasche zu entreißen und verletzte daraufhin die 46-Jährigen im Gesicht. Kurz darauf wurde eine Streifenbesatzung der Polizei zur Schlichtung hinzugezogen. Aufgrund der Verletzungen am Kopf und im Gesicht wurde ein Rettungswagen zur Erstversorgung hinzugezogen. Die ältere der beiden Hundehalterinnen musste zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei hat gegen beide Hundehalterinnen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

