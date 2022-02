In Bad Kissingen ist es am Dienstagabend (08. Februar 2022) gegen 18.40 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Pfalzstraße / Nordring gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet, wollte eine 62-Jährige zusammen mit ihrem Bekannten zu Fuß an der Ampelanlage den Nordring überqueren. Als sie trotz Rotlicht über die Fahrbahn lief, kam es zum Unfall: Ein 58-jähriger Autofahrer prallte frontal mit der Frau zusammen, die dadurch zu Boden geschleudert wurde.

Fußgängerin verletzt sich stark - hoher Sachschaden am Auto

Die Fußgängerin zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt an der Unfallstelle, brachte sie ein Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus.

An dem Unfallwagen wurden die Frontscheibe und die Motorhaube beschädigt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kissingen regelte während der Unfallaufnahme den Verkehr.