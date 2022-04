Bad Kissingen vor 1 Stunde

Rettungseinsatz

Frau treibt in der Saale: Polizisten durchschwimmen Fluss, um sie zu retten

Eine verzweifelte Zeugin wandte sich am Samstag an die Bad Kissinger Polizei: Eine ältere Frau war in die Saale gelaufen. Zwei Polizeikräfte kamen ihr zur Hilfe.