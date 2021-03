Am Montagabend (30.03.2021), gegen 20 Uhr, wurde an einer Autowaschanlage in Bad Kissingen eine Frau von zwei Zeugen dabei beobachtet, wie sie ihren Hund mehrfach schlug.

Da laut den Zeugen das Tier dabei litt, erstatteten die Zeugen Anzeige. Gegen die Hundehalterin wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz ermittelt. Das teilte die Polizei Bad Kissingen am Dienstag mit.

Symbolbild: moshehar/pixabay.com