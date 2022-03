Feuer in Mehrfamilienhaus - 23-Jähriger evakuiert Bewohner: In der Nacht von Sonntag auf Montag (7. März 2022) brach in einem Mehrfamilienhaus in der Pfalzstraße in Bad Kissingen ein Feuer aus. Durch das schnelle Eingreifen eines 23-jährigen Bewohners konnte das Schlimmste verhindert werden, teilte die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit.

Gegen 01.40 Uhr wurde der 23-Jährige durch den Brandmeldealarm aus einer Nachbarwohnung geweckt. Als er im Hausflur nach dem Rechten sah, konnte der Mann bereits einen deutlichen Brandgeruch wahrnehmen und Flammenschein aus der benachbarten Wohnung sehen. Er verständigte umgehend die Feuerwehr und begann mit der Evakuierung der Bewohner des Mehrfamilienhauses.

Zwei von den insgesamt neun Bewohnern des Hauses kamen vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus. Ursache für das Feuer war höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt an der Gastherme, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Durch das geistesgegenwärtige Handeln des jungen Mannes konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert werden. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Kissingen, der Einsatzleiter des Rettungsdienstes sowie Notarzt und Rettungssanitäter.

Vorschaubild: © NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)