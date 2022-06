In Bad Kissingen ist es am Dienstagnachmittag (28. Juni 2022) in der Ludwigstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Dabei wollte ein 27-Jähriger zusammen mit seiner Familie einen Fußgängerüberweg überqueren. Ein Autofahrer behinderte sie jedoch, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet.

Auseinandersetzung in Bad Kissingen endet mit Faustschlag

Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 27-Jährigen und dem Autofahrer, in deren Verlauf die beiden Männer aber handgreiflich wurden, ehe der Konflikt "mit einem Faustschlag endete", wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen mitteilt.

Die beiden Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Zudem werden Zeugen des Vorfalls dazu aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz