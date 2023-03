Bad Kissingen wünscht 30-Jährigem beim deutschen ESC-Vorentscheid Glück

"Konnte mit Trong sprechen" : Oberbürgermeister äußert sich nach Telefonat

Hofft auf Sieg: Deutscher Meister im Hip-Hop-Tanz und "Vietnam"-Idol-Gewinner

Heute Abend (3. März 2023) wird es spannend: Der ESC-Vorentscheid für Deutschland findet in Köln statt. Der Sänger und Tänzer Trong aus Bad Kissingen ist einer der Teilnehmenden von "Unser Song für Liverpool" und hofft auf das Ticket für das Finale. Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) zeigt sich stolz und bezeugt nach einem Telefonat "großes Vertrauen".

Update vom 03.03.2023: "Herausragender Vertreter" - Bad Kissingens Oberbürgermeister hat Vertrauen in Trong

Mit seinem Song "Dare to be different" feiert der Sänger und Tänzer das Anderssein und bringt vietnamesisches Flair auf die Bühne. Am Tag der Vorentscheidung war noch Zeit für ein Telefonat mit dem Oberbürgermeister.

"Heute konnte ich mit Trong sprechen. Er ist ein Sohn unserer Stadt. Wir wünschen ihm den Erfolg, den er sich verdient hat, mit Talent, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen", schreibt Vogel in einem öffentlichen Statement.

"Ich habe großes Vertrauen in ihn und in ein richtiges gutes Lied. Er ist ein herausragender Vertreter von Bad Kissingen und wäre es auch für Deutschland. Jetzt für ihn stimmen!" Auch Trong weist in seiner Instagram-Story noch einmal auf die Votingmöglichkeit hin und zeigt sich euphorisch. Für die Kandidaten mitfiebern können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ARD ab 22.20 Uhr. Weitere teilnehmende Künstler für Deutschland sind:

Will Church

Lonely Spring

Patty Gurdy

Lord Of The Lost

Ikke Hüftgold

Anica Russo

René Miller

Erstmeldung vom 31.01.2023: Sänger aus Bad Kissingen tritt beim deutschen ESC-Vorentscheid an - bereits sechster Anlauf

Anfang der 2000er-Jahre habe seiner Familie die Abschiebung nach Vietnam gedroht, so der NDR. Als Trong in der TV-Show "Kleine Ganz Groß" für Popstar Britney Spears tanzt, seien Fernsehen und Medien auf seine Familiensituation aufmerksam geworden. Mit neun Jahren sei der heutige Sänger dann Deutscher Meister im Hip-Hop-Tanz geworden.

Bad Kissingen: Trong möchte beim ESC durchstarten - "mein großer Traum" Der 30-jährige Trong aus Bad Kissingen tritt heute am deutschen ESC-Vorentscheid an. NDR/Trang Nguyen +2 Bilder

2015 habe er nach seinem Studium bei der sechsten Staffel der Castingshow "Vietnam Idol" teilgenommen und sogar gewonnen. Im Heimatland seiner Eltern sei Trong "schnell zum Star" geworden und pendle seitdem "zwischen den Nationen". Die ersten fünf ESC-Bewerbungen des 30-Jährigen seien fehlgeschlagen, der sechste Anlauf solle nun erfolgreich sein.

Sein Nu-Disco-Song "Dare To Be Different" handle vom "Selbstbewusstsein, zu sich selbst zu stehen". Klischees von Geschlecht und Herkunft sollen auf der Bühne tänzerisch "dekonstruiert" werden.

"Ich bin wirklich perfektionistisch": Trong äußert sich im ESC-Bewerbungsgespräch

"Ich bin ehrgeizig, ich bin zielstrebig und, wenn ich etwas wirklich will, dann werde ich es auch schaffen", erklärt Trong im ESC-Bewerbungsgespräch. Doch er gesteht auch eine Schwäche: "Ich bin wirklich perfektionistisch. Ich erkenne immer, wenn ein Tänzer auf der Bühne einen falschen Schritt macht."

Ob er realistische Chancen auf den Sieg hat, könne der Sänger noch nicht abschätzen, doch er betont: "Ich will auf jeden Fall für Deutschland gewinnen, das ist mein Ziel." Trong wünsche sich, sollte er am ESC-Finale teilnehmen, vor allem von den osteuropäischen Ländern viele Punkte: "Es war so ein Ding, dass die osteuropäischen Länder nur für die osteuropäischen Länder voten. Ich denke einfach, es wäre eine Riesen-Genugtuung, wenn sie auch für mich voten würden."

Ob Trong aus Bad Kissingen tatsächlich nach Liverpool fliegen und Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 vertreten darf, entscheidet sich am 3. März 2023. Der deutsche Vorentscheid "Unser Song für Liverpool" wird live im Ersten, auf eurovision.de und in der ARD Mediathek übertragen.

