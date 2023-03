Es ist nicht das erste Mal: Schon wieder kam es in Bad Kissingen zum verbotenen Einstieg in ein verlassenes Gebäude. Dies teilte die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Montag (13. März 2023) mit.

Eine Gruppe aus fünf Jugendlichen im Alter zwischen 15 bis 16 Jahren hielt sich am Sonntag (12. März 2023) gegen 17.25 Uhr unerlaubterweise im leerstehenden Areal des ehemaligen Hotels Fürstenhof auf. Beobachtet wurden die jungen Einbrecher jedoch von dem Sicherheitsdienst - dieser meldete den Vorfall an die Polizei weiter.

Jugendliche steigen in "Lost Place" ein - und misslingt Fluchtversuch

Als die Beamten ankamen, ergriffen die "Lost Placer" zunächst die Flucht - sie konnten jedoch eingeholt und festgenommen werden.

Später wurden die Eltern der Teenager informiert: Die holten ihre Kinder dann auf der Dienststelle ab. Nun wird gegen die minderjährigen Lost Placer ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Bereits mehrmals kam es zu ähnlichen Vorfällen in Bad Kissingen: Polizei beklagt weiteren Einstieg in "Lost Place"

Vorschaubild: © Motortion