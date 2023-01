Im Zeitraum von Freitagabend (06. Januar 2023) bis Samstagnachmittag (07. Januar 2023) ist es zu einem Einbruch in Bad Kissingen in einem gelegentlich bewohnten, frei stehenden Mehrfamilienhaus in der Schönbornstraße gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Sonntag (08. Januar 2023) berichtet, war im Tatzeitraum kein*e Bewohner*in im Haus gewesen.

Einbruch in Bad Kissinger Mehrfamilienhaus: Keinerlei Gegenstände entwendet

Der bislang unbekannte Täter versuchte zuerst erfolglos sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu verschaffen, drang später jedoch gewaltsam über ein Kellerfenster in das Gebäude ein und verließ dieses nach derzeitigem Ermittlungsstand über den Haupteingang wieder.

Nach Angaben der Hauseigentümerin wurden keinerlei Gegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.