Das Zelttheater-Mobil hat für ein farbenfrohes Spektakel in Bad Kissingens Stadtteilen gesorgt. Das Team aus dem Referat Jugend, Familie und Soziales hatte sich zu Beginn des Jahres dafür entschieden, die Zelttheater-Woche mobil zu machen und auf Tour in die Bad Kissinger Stadtteile zu gehen. Zum einen bestand durch das abgeänderte Konzept bereits im Winter die Sicherheit, dass sie auch bei möglicherweise verschärften Hygienemaßnahmen stattfinden kann. "Zum anderen wollten wir damit auch das Jubiläum 50 Jahre große Kreisstadt in den Stadtteilen erlebbar machen", wird Philipp Pfülb, Leiter des Referats Jugend, Familie und Soziales, in einer Pressemitteilung zitiert.

Ganz im Zeichen von Pokémon standen die einzelnen Attraktionen des Zelttheater-Mobils. Einen Parcours mit sieben Spielestationen konnten die Kinder mit einer Laufkarte absolvieren. Wie gut kennst du dich mit den Pokémon-Figuren aus? An einer weiteren Station mussten Bälle zielgenau in einer Platte mit drei Löchern versenkt werden. Die Herausforderung dabei war, dass die Löcher auf der mit Pokémon verzierten Fläche immer kleiner wurden.

Am Bastel-Stand wurden Holz-Pikachus farbenfroh bemalt und kleine Katapulte, mit denen man Pokébälle aus Styropor abfeuern kann, eifrig gefertigt. Außerdem entstanden Kopfbedeckungen aus gelben Tonpapier mit Pikachu-Ohren. Die Kinder hatten einen Riesenspaß und die Mitarbeiter am Bastel-Stand alle Hände voll zu tun. Schließlich flitzten viele kleine Besucherinnen und Besucher mit Pikachu-Ohren über die Wiese.

Auch sonst war das Programm vielseitig. Die Mutigen wagten eine rasante Fahrt auf der Rollenrutsche. Die jüngsten Besucherinnen und Besucher tauchten vergnügt ins Bällebad ein oder wurden zu Baumeistern am Riesenlego. Ein originelles Programm bot das Mitmach-Theater Tiefflieger. Besonders beliebt war das Fußball-Billard, das erst in diesem Jahr für die Tour des Zelttheater-Mobils neu angeschafft worden ist. Hierfür hatte der städtische Servicebetrieb eine Billard-Arena gebaut. Unter Anleitung von Schreiner Elmar Herold ist ein echtes Unikat entstanden, das Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel bei seinem Besuch der Veranstaltungsreihe auf Herz und Nieren prüfte.

Die Vereine in den Stadtteilen hatten die Bewirtung übernommen. Das Wetter spielte mit und es fanden sich an jedem einzelnen Veranstaltungsort so viele Besucherinnen und Besucher ein, dass die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in fast allen Stadtteilen mehrmals Brötchen, Bratwürste und Getränke nachkaufen mussten.

Die Vereine hatten sich zudem einige Aktionen einfallen lassen. In Reiterswiesen durften die Kinder beispielsweise mit dem Feuerwehrauto mitfahren, in Albertshausen gab es Spaß mit der Mohrenkopfwurfmaschine und in Arnshausen bot eine Turnstrecke kleinen Akrobatinnen und Akrobaten die Möglichkeit zum Austoben. In allen Stadtteilen waren die Verantwortlichen der Vereine dabei.

Für strahlende Kinderaugen sorgte das Finale auf dem Aktivspielplatz in Bad Kissingen. Dort wurden alle Spielemöglichkeiten noch einmal aufgebaut . Die beiden Akteure von "Mitossi" erhielten viel Beifall vom Publikum für ihre absurd komische Stage Chaos Deluxe Family Show.

Wie sich die Zelttheater-Veranstaltung im kommenden Jahr präsentiert, ob mobil oder stationär in der Au, wird sich zeigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen. In jedem Fall stehen Spiel und Spaß auch dann im Vordergrund.