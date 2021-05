Am Samstagnachmittag (29. Mai 2021) sind zwei 13-jährige Jungs in den umzäunten Bereich eines seit Jahren leerstehenden Gebäudes in der Bismarckstraße in Bad Kissingen eingestiegen.

Um in den Innenbereich des leerstehenden Hotels zu gelangen, trat einer der Beiden eine Scheibe ein, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Sonntag in einer Pressemitteilung berichtet. Im Innenbereich beschädigten die zwei Kinder zudem zwei Überwachungskameras.

Polizei bringt Buben zu den Erziehungsberechtigten

Nachdem der Alarm angeschlagen hatte, verließen die Kinder das Gebäude. Draußen wurden sie von einem Polizisten, der privat unterwegs war, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Kinder wurden zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro.

Erst am Freitagabend hatten sich vier junge Männer unerlaubterweise im alten Kinderheim in Bad Kissingen aufgehalten.

Symbolfoto Vorschaubild: kirahoffmann/Pixabay