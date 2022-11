Ein 30-jähriger Lokführer der "Erfurt-Bahn" wurde am Samstagmorgen in einem Zug im Bahnhof Bad Kissingen verletzt und beleidigt, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet.

Der Lokführer forderte einen Fahrgast auf, vor Betreten des Zuges eine Fahrkarte zu lösen, da dies tariflich an Bahnhöfen mit Fahrkartenautomaten so bestimmt sei. Da der bislang Unbekannte der Aufforderung nicht nachkam, wurde er vom Lokführer des Zuges verwiesen. Der Unbekannte war damit allerdings nicht einverstanden und ergriff den Lokführer plötzlich am Hals und beleidigte ihn.

Der Lokführer erlitt Rötungen am Hals und beklagte sich über Druckschmerzen. Er brachte den Sachverhalt bei der Polizeiinspektion Hammelburg zur Anzeige. Gegen den unbekannten Täter wird nun wegen verschiedener Straftaten ermittelt.

Die Ermittlungen hat die Bundespolizeiinspektion in Würzburg übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall am Bad Kissinger Bahnhof geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Hammelburg unter der Telefonnummer 09732 9060 oder mit der Bundespolizeiinspektion in Würzburg unter der Telefonnummer 0931 322590 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Rockafox/Adobe Stock